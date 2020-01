Eriksen Inter, cresce l’ottimismo: i bonus sono la chiave per il danese (Di domenica 19 gennaio 2020) Passi avanti nella trattativa tra Inter e Tottenham per Eriksen: bonus decisivi per regalare il centrocampista a Conte L’Inter è sempre più vicina a Christian Eriksen del Tottenham. Le due parti stanno lavorando per definire il trasferimento a gennaio dopo l’offerta ufficiale di 15 milioni deierazzurri. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, i meneghini starebbero lavorando sui bonus da includere per poter soddisfare finalmente le richieste economiche degli Spurs. In Viale della Liberazione, comunque, regna l’ottimismo. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, #Mourinho lascia #Eriksen in panchina in #WATTOT ?? - Gazzetta_it : Pronti 7,5 milioni e bonus: per #Eriksen ingaggio da paperone #Inter #SerieA #mercato - AlfredoPedulla : #Eriksen in panchina e non titolare, malgrado le parole di #Mourinho. Come lo chiamiamo se non ennesimo indizio #Inter? -