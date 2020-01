E voi come ‘differenziate’ i vostri sex toys? (Di domenica 19 gennaio 2020) Per la prima volta in Italia arriva una mostra in cui i protagonisti sono i sex toys usati. Non si scandalizzino i benpensanti e si freghino le mani i feticisti e i curiosi. Un’artista – il cui nome vi svelerò tra un po’ – ha deciso di sensibilizzare le masse sul delicato argomento del re-use. O meglio su dove dovrebbero essere gettati o riciclati gli oggetti del piacere. Avevo scritto qualcosa a riguardo, visto che siamo sommersi dalla plastica: non solo tappi, bottiglie, involucri, ciabatte che bene o male vanno a finire nel cassonetto apposito, ma anche plug, dildo, vibratori, palline vaginali, condoms. Mediamente un sex toy è composto da vari materiali. A maggior ragione in questi ultimi anni dove si sono aggiunte, oltre al silicone e la plastica Abs, parti elettroniche e batterie ricaricabili. Mano mano che gli oggetti del piacere diventano più sofisticati, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

