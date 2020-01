Crisi in Libia | al vertice di Berlino Serraj e Haftar in stanze separate Conte

Crisi in Libia - vertice di Berlino parte con la prima ombra : salta conferenza stampa congiunta. Sarraj : «Europei in ritardo e divisi» : Il vertice sulla situazione libica non è iniziato sotto i migliori auspici. La distanza tra Haftar e Sarraj è confermata dall’annuncio che la conferenza stampa finale non vedrà la partecipazione di nessun altro se non di Angela Merkel e dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Già nei giorni scorsi, la partecipazione dei leader dei due governi divisi della Libia era stata messa in discussione, così come la volontà del ...

Crisi in Libia - la linea dell’Italia a Berlino. Di Maio : «Far rispettare l’embargo Onu sulle armi» : La giornata berlinese di Luigi Di Maio nel giorno del vertice sul dossier libico comincerà dal faccia a faccia con il ministro degli Esteri turco, per poi passare a quello egiziano. Alle 14 quindi l’inizio del vertice con il premier Giuseppe Conte. In un colloquio con il Messaggero, il ministro degli Esteri italiano ribadisce il ruolo indispensabile dell’Europa nella soluzione della Crisi libica, con l’Italia «chiamata a giocare un ruolo ...

Crisi in Libia - Erdogan all'UE : "Rischio terrorismo se cadrà il governo di Tripoli" : Alla vigilia del vertice di Berlino sulla Crisi in Libia e a giorni di distanza dal fallimento di quello di Mosca, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha firmato un editoriale su Politico per spiegare che in caso di caduta del governo di Tripoli l'UE si troverà ad affrontare "una nuova serie di problemi e minacce".Erdogan, che di fatto supporta il governo di Accordo Nazionale guidato da Fayez al-Sarraj, parla senza mezzi termini di ISIS ...

Crisi in Libia - Erdogan a 24 ore dal vertice di Berlino : «Se cade Tripoli - rischio terrorismo. L’Ue parli meno e lavori a passi concreti» : A poche ore dalla conferenza organizzata sotto l’egida dell’Onu, il presidente turco torna all’attacco della comunità internazionale sul suo ruolo in Libia. In un editoriale scritto dal sultano per il magazine online Politico, Erdogan punta il dito sull’occidente e sulla sua apatia nel risolvere il caos libico e mette in guardia l’Europa. «Fallire nel suo supporto al governo di accordo nazionale, sarebbe un ...

Crisi Libia - Erdogan : “Stiamo inviando le nostre truppe”. Conte - ‘Dialogo più efficace delle armi’ : Libia, Erdogan annuncia l’invio di truppe per garantire il mantenimento della pace. Giuseppe Conte da Algeri: “Non possiamo accettare altri militari”. Si complica lo scenario libico a pochi giorni dalla conferenza di Berlino. Erdogan ha annunciato l’invio di nuove truppe in Libia per mantenere la pace. Un’iniziativa unilaterale che sembrerebbe andare contro le indicazioni dell’Unione europea e sicuramente ...

Export : Confapi Padova - da Crisi in Iran e Libia a rischio più di 300 mln di euro (2) : (Adnkronos) - "Il tutto senza considerare che per l’Italia vi è una notevole dipendenza dalle forniture petrolifere dall’area mediorientale e dalla Libia e che il prezzo del greggio è salito ai massimi in questi giorni - evidenzia Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova - Addentrarsi nelle vicen

Dall’Italia contributo decisivo per risolvere la Crisi in Libia. Conte : “Serve una soluzione politica sotto l’egida dell’Onu. Ci batteremo con l’Ue affinché si apra un confronto interno” : “L’Italia è concentrata perché la crisi libica sia concentrata verso una soluzione politica. C’è il forte impegno congiunto all’interno dell’Ue per promuovere una sostenibile soluzione politica sotto l’egida della Nazioni Unite. Una soluzione che potremo cercare di percorrere già dalla Conferenza di Berlino”. E’ quanto ha detto, parlando della crisi libica, il premier Giuseppe Conte, incontrando il ...

Crisi Libia - Di Maio : “Una missione europea sarebbe un passo importante” : Libia, Di Maio riferisce in Camera al Senato: “Una missione europea in Libia sarebbe un passo importante per fermare le interferenze esterne”. Intervenuto al Senato per riferire sulla Crisi libica, il leader del Movimento 5 Stelle e Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha parlato degli ultimi sviluppi sulla Libia rilanciando l’ipotesi di una missione italiana sul territorio. Di seguito il video della seduta in ...

Libia - Conte : “Non c’è alcuno spazio per un’azione militare per risolvere la Crisi” : Il premier Giuseppe Conte, al termine del colloquio con il Primo Ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte, ha parlato alla stampa: "Non vi è alcuno spazio per una soluzione militare, che acuirebbe le sofferenze del popolo libico". E ha aggiunto: "Ci batteremo perché l'Ue abbia un ruolo di garanzia per il futuro indipendente della Libia".Continua a leggere

Libia e Crisi Iran-Usa - Di Maio al Senato : «Ruolo dell’Italia centrale. Né cerchiobottismo né ingenuità : ridiamo al Paese il ruolo che merita» : «Il Mediterraneo allargato sta vivendo una fase particolarmente turbolenta soprattutto in Libia, Iran e Iraq», ha detto Luigi Di Maio aprendo l’informativa al Senato sulle crisi internazionali in corso. «L’instabilità diffusa tocca da vicino gli interessi nazionali», ha aggiunto Di Maio sottolineando che «quanto più lì l’Italia sarà unita e compatta tanto più riuscirà a mettere in campo un’efficace azione politica. Nel ...

Crisi Libia - Guerini : “Possibile rimodulazione dello sforzo militare” : Libia, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini non esclude una rimodulazione dello sforzo militare sul territorio libico. Intervenuto di fronte alle commissioni Difesa di Camera e Senato, il ministro Lorenzo Guerini ha parlato degli scenari possibili per la risoluzione della questione libica. Fonte foto: https://www.facebook.com/EsercitoItaliano Guerini, “Gli avvenimenti in Libia ci impongono una riflessione su una possibile ...

Crisi in Libia - gli Usa schierano i big alla Conferenza di Berlino : Pompeo e O’Brien. La mossa per contenere Putin : alla Conferenza di Berlino sulla Libia, gli Stati Uniti saranno presenti con il segretario di Stato Mike Pompeo e il consigliere per la sicurezza nazionale Robert O’Brien. Uno schieramento di peso per l’appuntamento previsto il 19 gennaio da parte della Casa Bianca che, secondo quanto riporta l’Ansa, dimostrerebbe l’intenzione americana di svolgere un ruolo da protagonisti nella Crisi libica, provando così a contenere il ruolo sempre più ...

Crisi in Libia - l’allarme del ministro russo Lavrov : estremisti in fuga dalla Siria pronti a combattere a Tripoli : La Crisi libica rischia di degenerare in una situazione simile a quella della Siria fino a pochi mesi fa. E l’ultimo parziale fallimento diplomatico a Mosca, con la mancata firma di Khalifa Haftar al documento di tregua proposto da Vladimir Putin, potrebbe spianare la strada a nuove minacce in Libia, come l’arrivo di forze “estremiste” in fuga dal territorio Siriano. A lanciare l’allarme è il ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov, ...