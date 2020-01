Coppa del Mondo ciclocross 2019-2020: Eli Iserbyt vince a Nommay al termine di un epico duello con Aerts (Di domenica 19 gennaio 2020) Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) torna a vincere, nella tappa di Nommay di Coppa del Mondo di ciclocross, dopo un digiuno che durava dal 1° novembre 2019. Il Folletto fiammingo ha conquistato il successo al termine di un epico duello con il leader della competizione Toon Aerts (Telenet), il quale più volte sembrava avere la vittoria in tasca, ma non è mai realmente riuscito a dare il colpo di grazie al rivale. Sul gradino più basso del podio, invece, sale il campione del Belgio Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal), autore di un grande finale. Dopo un primo giro che ha visto Thijs Aerts (Telenet) condurre le danze, Iserbyt ha portato il suo attacco nella seconda delle dieci tornata in programma e solo l’altro Aerts, Toon, è riuscito a seguirlo. I due si sono alternati a lungo in testa, ma verso la mezz’ora di gara il leader della Coppa del Mondo ha portato un allungo ... Leggi la notizia su oasport

