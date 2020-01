Chiariello: “Sei cessioni a giugno, introiti per 200 milioni” (Di domenica 19 gennaio 2020) Tetto ingaggi ridotto di 35 milioni con sei partenze A margine del match tra Napoli... L'articolo Chiariello: “Sei cessioni a giugno, introiti per 200 milioni” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

Lucariello80 : @MarcoGiordano6 @sscnapoli @Chiariello_CS @mirkocalemme @CiroTroise @Carloalvino Non è vero, ero in curva e ti gara… - GiorgioMondauto : - cn1926it : #Chiariello: “Senza #Champions rifondazione in arretramento, via in sei” -