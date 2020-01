Balotelli entra e insulta l’arbitro: espulso in sette minuti in Brescia-Cagliari (Di domenica 19 gennaio 2020) sette minuti circa. Tanto è durata la partita di Mario Balotelli. Il tempo di subentrare nella ripresa sul risultato di 2-2 tra Brescia e Cagliari, commettere un fallo da ammonizione a centrocampo e poi prendere il "rosso" per aver inveito contro l'arbitro. Leggi la notizia su fanpage

