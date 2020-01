Australian Open 2020: le possibili sorprese del tabellone maschile. Rublev si presenta imbattuto, Shapovalov e Kyrgios mine vaganti e poi ci sono gli azzurri (Di domenica 19 gennaio 2020) C’è un giocatore che si presenterà agli ormai imminente Australian Open 2020 ancora imbattuto quest’anno dopo ben due tornei disputati. Si tratta del russo Andrey Rublev, reduce dalle vittorie a Doha e Adelaide, dove ha conquistato i suoi primi titoli della stagione. Il nativo di Mosca potrebbe essere la grande sorpresa dello primo Slam dell’anno, anche perchè nella sua zona di tabellone come testa di serie più alta è presente Alexander Zverev, che ha sempre avuto una certa allergia con i match al quinto set. Un match molto difficile per Rublev arriverà al terzo turno, quando dovrà vedersela con David Goffin. Il belga ha saputo battere anche Rafael Nadal nell’appena passata ATP Cup e si presenta a Melbourne con tante possibilità di fare bene. Quello spicchio di tabellone è sicuramente ricco di giocatori che possono veramente rompere gli equilibri e Zverev è già ... Leggi la notizia su oasport

