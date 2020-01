Alex Belli, Mila Suarez hot: “A letto mi chiedeva cose strane” (Di domenica 19 gennaio 2020) Alex Belli e Delia Duran contro le cinque sfere a Live – Non è la d’Urso: l’ex compagna dell’attore Mila Suarez ha rivelato scottanti retroscena sulla relazione sessuale Da soli contro le cinque sfere. Alex Belli e Delia Duran potranno fare esclusivamente affidamento su loro stessi a Live – Non è la D’Urso, in onda questa sera su Canale 5. La coppia, tra le protagoniste di Temptation Island Vip 2, appare ben salda, pronta a superare qualunque ostacolo. Ma qualcuno crede poco nella loro unione. Nel quintetto ci sarà probabilmente pure Mila Suarez, ex fidanzata dell’attore di Centovetrine. Già in passato ha messo i due nel mirino e difficilmente Barbara d’Urso si lascerà sfuggire l’occasione di “sguinzagliarla”. Maltrattata e trascurata Come già fece durante una vecchia puntata di Domenica Live, quando ospitò Mila Suarez in studio, decisa a stroncare Alex Belli. L’uomo si sarebbe reso ... Leggi la notizia su kontrokultura

