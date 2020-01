Volanapoli, un comitato della società civile per valorizzare l’impegno sociale (Di sabato 18 gennaio 2020) Volanapoli, solo cose belle. Un comitato della società civile per valorizzare l’impegno sociale. Un sito internet e una sezione SOS per segnalare casi particolari. “L’obiettivo del comitato Volanapoli è quello di risvegliare la sensibilità di tutta la città di Napoli nei confronti delle stupefacenti attività di volontariato e di assistenza sociale che si svolgono nel nostro capoluogo ed essere un sostegno per queste iniziative”. Così ha aperto la conferenza di presentazione di Volanapoli, il presidente Paolo Trapanese. “Lo spunto per intraprendere questa iniziativa è stata l’esperienza da me maturata intorno alla piscina della caserma Albricci. Grazie a un accordo con l’Esercito e avvalendomi della mia attività di presidente della Federazione Italiana Nuoto della Regione Campania, abbiamo dato vita a una serie di attività che coinvolgono più di 500 bambini ... Leggi la notizia su 2anews

