Viva il compagno Ruotolovic. Il sarrismo in Parlamento, la rivoluzione val bene un seggio riformista (Di sabato 18 gennaio 2020) Politburo dell’Urss, Unione delle Repubbliche Socialiste Sarrite. Sala della Purezza e della Napoletanità (ex bagno e antibagno del Chiattone buonanima a Castel Volturno). Il ministro della Propaganda, compagno Zdanov, si è finalmente risvegliato dopo mesi e mesi di torpore e coma ancelottiano, l’altro Chiattone arrivato nella città della rivoluzione per mangiare pizze e panzarotti e sistemare l’adorato figlio. Come Christiane di Goodbye Lenin, il compagno Zdanov si è trovato in un mondo completamente cambiato in cui il Palazzo finalmente è stato preso con una Triplice Vittoria. La borghesia va scavata e distrutta dall’interno. Esultiamo per le notizie proletarie che arrivano in queste ore. 1) Continuano i successi del compagno Sarri a Torino nel ventre della vacca capitalista, dove finalmente sta distruggendo l’armonia interna dell’ex allegra brigata juventina, scolpendo a lettere ... Leggi la notizia su ilnapolista

