Sanremo 2020, Salmo fa un passo indietro: non sarà un ospite del Festival (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 continua ad essere nell’occhio del ciclone, regalando ogni giorno una nuova polemica o un cambio di carte in tavola. Il protagonista di oggi è Salmo, annunciato da Amadeus come ospite della serata di apertura del Festival, martedì 4 febbraio. Secondo quanto annunciato sul suo profilo Instagram, il rapper avrebbe deciso di fare un passo indietro, queste le sue parole: Io vorrei ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo, per avermi invitato come “super ospite” della prima serata, perché non sarò presente al Festival di Sanremo. Non me la sento, mi sentirei a disagio. Vi ringrazio ancora di cuore. Vorrei dirvi che tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro. Se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro Per una presenza che abbandona la nave, un’altra sale a ... Leggi la notizia su trendit

