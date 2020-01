Morto l’uomo più basso del mondo. Era “alto” 67 centimetri ma riusciva a camminare (Di sabato 18 gennaio 2020) L’uomo più basso del mondo tra coloro in grado di camminare è Morto in Nepal a soli 27 anni. Khagendra Thapa Magar, che misurava 67,08 centimetri, è Morto di polmonite, come riferito dalla sua famiglia. “Negli ultimi tempi è stato dentro e fuori dall’ospedale a causa della polmonite. Ma questa volta è stato interessato anche … L'articolo Morto l’uomo più basso del mondo. Era “alto” 67 centimetri ma riusciva a camminare NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

