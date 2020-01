Michele Bravi: "Dopo l'incidente ho smesso di parlare e sentire. Ne sono uscito grazie a un angelo e a uno specialista (Di sabato 18 gennaio 2020) “Quando vivi un trauma cambia il tuo corpo e il modo di vedere le cose. Non riuscivo a sentire gli altri. Ero semplicemente da un’altra parte, avevo perso aderenza con il reale. Abituarsi all’assenza di suono, per me, che ho sempre raccontato quello che vivevo attraverso la musica, è stato molto difficile”, Michele Bravi racconta a Verissimo dell’incidente in cui è stato coinvolto e nel quale è morta una donna e di quanto sia stato difficile ritrovare equilibrio.“Quando succede qualcosa di così traumatico non si può pensare di uscirne da soli. L’amore non basta. Serve un percorso terapeutico e farsi aiutare per trovare il coraggio di affrontare la situazione con uno specialista. Ho seguito un metodo clinico per il trattamento dei grandi traumi – l’EMDR – che mi ha salvato e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

