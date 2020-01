Meteo di fine INVERNO: Vortice Polare e Stratwarming: le due chiavi per il FREDDO (Di sabato 18 gennaio 2020) In questi ultimi giorni, le mappe di previsione del comportamento della stratosfera stanno cambiando rapidamente e il Meteo potrebbe evolvere verso condizioni di maggiore FREDDO invernale alle nostre latitudini. La velocità dei venti zonali ha raggiunto il suo massimo proprio a metà gennaio, con un record di 63 metri al secondo a 10 hPa, circa 30000 metri di quota. Tuttavia questa velocità, che indica una notevole forza del Vortice Polare, è destinata a crollare nei prossimi giorni in accordo con le mappe di previsione del centro di calcolo statunitense che mostrano una discesa fino a valori negativi che verranno raggiunti nelle prossime settimane. Secondo i vari membri delle previsioni ensemble, un minimo di velocità potrebbe essere raggiunto tra la metà di febbraio e i primi giorni del mese di marzo. Tuttavia già in questa seconda metà del mese di gennaio il Vortice Polare ... Leggi la notizia su meteogiornale

