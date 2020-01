Lutto nel calcio Pietro Anastasi si è spento dopo un anno di lotta contro la malattia

Lutto nel mondo della politica - è morto Franco Luberti : L’ex senatore Franco Luberti è morto all’età di 85 anni. La notizia del decesso è stata data dal Comune di Cori, cittadina in provincia di Latina. CORI (LATINA) – Grave Lutto nel mondo della politica. E’ morto all’età di 85 anni l’ex senatore e parlamentare del Partito Comunista Franco Luberti. La notizia del decesso è stata data dal Comune di Cori, sua città natale e soprattutto la prima esperienza da ...

Terribile Lutto nel mondo del calcio - si è spento un ex attaccante di Juventus e Nazionale italiana [NOME] : Terribile lutto nel mondo del calcio. Si è spento a 71 anni Pietro Anastasi, ex attaccante di Juventus e Nazionale italiana. Dopo gli esordi nella Massiminiana e la ribalta nel Varese, legò la sua attività calcistica soprattutto alla Juventus, squadra nella quale militò per otto stagioni a cavallo degli anni 1960 e 1970 diventandone uno degli uomini-simbolo. Con i bianconeri vinse tre campionati. Indossò anche le maglie di Massiminiana, ...

Sirene a Lutto nello Stretto di Messina : l’omaggio alle vittime della tragedia del Segesta Jet [FOTO e VIDEO] : 13 anni fa l’aliscafo Segesta Jet entrava in collisione con il mercantile “Susan Borchard”. L’impatto fu devastante e terribile, persero la vita 4 marinai dell’equipaggio Rfi. Stasera le navi nel porto di Messina hanno suonato le Sirene in segno di lutto Ricorre oggi il 13°anniversario della tragedia del Segesta Jet. Il 15 gennaio del 2007, alle 17:54, l’aliscafo RFI, mentre entrava nel porto di Messina con a bordo 154 ...

Foggia - bimbo di 3 anni muore nello scontro tra due auto in A14 : "Chieuti in Lutto per Simone" : scontro nel tratto tra Poggio Imperiale e Termoli. Nell'impatto è rimasto gravemente ferito suo padre, ora ricoverato all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo

Lutto nel napoletano : scompare la nota imprenditrice alberghiera : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Lutto nel mondo degli albergatori napoletani è scomparsa Emma Naldi proprietaria degli hotel Santa Lucia e Oriente a Napoli e dell’Hilton a Milano. Erede della storica famiglia di albergatori partenopei. Impegnata anche nel sociale, supportava i bambini in difficoltà con la Fondazione “Don Guanella-Fernande” di Miano. Oggi si celebreranno i funerali alle ore 10 e 30 nella Parrocchia del Corpus ...

Lutto nel mondo del cinema. Il grande attore trovato impiccato a 51 anni : Si sarebbe suicidato il noto attore statunitense noto negli anni 90 per aver interpretato il personaggio di Richie Ryan nella serie TV Highlander. Il mondo del cinema dice così addio a Stan Kirsch, 51 anni, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles. Lo conferma il sito americano TMZ, che ha svelato anche le tragiche circostanze del decesso: Kirsch si sarebbe suicidato impiccandosi. Fonti appartenenti alle forze dell’ordine hanno ...

Lutto nel mondo del calcio - morto un ex difensore della Serie A [NOME e DETTAGLI] : Lutto nel calcio. E’ venuto a mancare un ex difensore di Sampdoria, Monza, Catania e Paternò, oltre che degli australiani dell’Adelaide. Si tratta di Mario Corti, tra i più importanti protagonisti della promozione in A nel 1960 e a lungo capitano etneo. Nato a Genova nel 1931, Corti è approdato al Catania nel 1957 e vi rimase fino al 1964 sommando complessivamente 205 presenze e realizzando una rete. In occasione della gara con ...

“Addio Marco”. Lutto nel mondo del calcio. Uno schianto fatale - aveva 31 anni : Ancora sangue sulle strade. Un tragico incidente nel palermitano è costato la vita a Marco La Barbera. Il ragazzo, 31 anni, è deceduto questa notte all’ospedale Civico dov’era stato portato con un’ambulanza dopo l’incidente avvenuto poco prima ad Altofonte. L’impatto è stato registrato intorno all’una, sulla strada provinciale 5 che collega Altofonte e Piana, in contrada Rebuttone. Secondo una prima ricostruzione il giovane, calciatore dell’Asd ...

Addio al lottatore mascherato : ad ucciderlo un “tuffo suicida”. Lutto nel wrestling : È morto ieri uno dei miti del wrestling, Jesús Alfonso Huerta Escoboza, in arte Parka. L’incidente che gli è stato fatale era accaduto lo scorso ottobre a Monterrey quando, durante un salto, Parka era finito fuori dal ring. Ricoverato in ospedale subito dopo la caduta, venerdì scorso le sue condizioni sono peggiorate a causa di una insufficienza renale che lo ha portato alla morte. È stato il salto noto come “tuffo suicida” a ...

Dakar 2020 - risultato ottava tappa Quad - Camion e SSV : vittorie per Karginov e Varela nel giorno del Lutto : E così anche l’ottava tappa ad anello in quel di Wadi Al Dawasir (Arabia Saudita) è andata in archivio in questa questa edizione 2020 della Dakar. Un percorso di 477 km di speciale lungo i quali i concorrenti hanno dovuto fare i conti con alcune variazioni sul tema, tra serie di dune e pietre nere disseminate lungo la via impervia. Tuttavia, quello odierno, è stato il giorno della tristezza e della commemorazione, dopo la tragica scomparsa ...

Lutto nel giornalismo italiano : è morto Giampaolo Pansa. L’elogio di una nazione intera : Il giornalismo italiano dice addio a Giampaolo Pansa, morto a Roma all’età di 84 anni. Scrittore, polemista, commentatore, firma dei più importanti quotidiani italiani, dalla Stampa, dove ottenne il suo primo contratto giornalistico, nel 1961, al Giorno, dal Corriere della Sera a Repubblica (di cui è stato vicedirettore) al Messaggero, dall’Espresso a Epoca a Panorama. Pensa ha raccontato con acume la società e la politica italiana, mettendo ...

Lutto nel giornalismo : si è spento Giampaolo Pansa : È di questi momenti la notizia della tragica scomparsa del giornalista scrittore Giampaolo Pansa. Morto Giampaolo Pansa Il giornalista si è spento all’età di 84 anni. È stato uno dei personaggi di spicco del giornalismo italiano dell’ultimo secolo. Pansa ha scritto per diverse testate come l’Espresso, Repubblica e Il Corriere della Sera. La sua prima esperienza in ramo giornalistico è stata nel lontano 1961 presso La Stampa. L'articolo ...

Lutto nel mondo del giornalismo - è morto Giampaolo Pansa : È morto a 84 anni Giampaolo Pansa, noto giornalista e scrittore. Il suo nome è legato a la Repubblica e a l’Espresso. Lutto nel giornalismo, è morto a ottantaquattro anni Giampaolo Pansa, noto giornalista e scrittore, per anni firma nota de l’Espresso e la Repubblica. Fonte foto: https://www.facebook.com/dimartedi/?tn-str=k*F

LIVE Dakar 2020 - 12 gennaio in DIRETTA : Lutto tra le moto - muore Paulo Gonçalves - dramma nella settima tappa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.52 Tra le auto dopo 431 chilometri Sainz è primo con 1:45 su Al-Attiyah e 2:27 su Peterhansel, qundi Ten Brinke a 2:34 e Alonso a 6:32. 10.48 Dopo la tragica notizia precedente proviamo a tornare alla cronaca. Nei quad dopo 377 chilometri è primo Casale con 19 secondi su Enrico e 30 su Vitse 10.40 Dall’Arabia Saudita arriva una notizia terribile: il portoghese Paulo Gonçalves è deceduto nel ...