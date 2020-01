Lecce: anziani legati, picchiati e lasciati senza letto in casa di riposo, 11 denunce (Di sabato 18 gennaio 2020) I maltrattamenti ai danni degli anziani ospiti di una casa di riposo del Salento scoperti dai carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Lecce. Il blitz dei militari nella residenza socio sanitaria assistenziale era scattato a seguito della denuncia da parte di un dipendente interno alla stessa struttura. Leggi la notizia su fanpage

