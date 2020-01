Immobile tripletta alla Sampdoria e 23 gol in Serie A, punta i record di Higuain e Messi (Di sabato 18 gennaio 2020) Ciro Immobile è inarrestabile. L'attaccante della Lazio ha segnato 23 gol in 19 partite di Serie A e se continuerà così supererà agevolmente i 40 gol in campionato e il record di gol in una singola stagione di Gonzalo Higuain. Immobile negli ultimi due anni e mezzo ha realizzato 18 marcature multiple, in Europa meglio di lui solo Leo Messi. Leggi la notizia su fanpage

