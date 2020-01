I 5 segni zodiacali che sbagliano di più in amore (Di domenica 19 gennaio 2020) Sei uno di quelli che di solito commettono errori nell’amore? Hai la sensazione di non aver mai scelto la persona giusta? Forse quella sensazione ha qualcosa a che fare con il tuo segno zodiacale. Alcuni hanno una tendenza innata a non trovare mai la persona giusta per loro. Per diversi motivi, questi 5 segni non si innamorano mai del partner giusto. Quindi, se sei uno di loro, forse troverai la risposta che stavi cercando. Ariete Gli arieti sono audaci, forti e avventurosi e hanno anche un carattere un po’ esplosivo. In amore, di solito inseguono coloro che non sono interessati a loro, perché fanno fatica a credere di non volerli. Sono sicuri che avranno un momento magico, in cui mostrare a quella persona che amano quanto sono forti ed eccezionali e facendolo innamorare perdutamente. La ... Leggi la notizia su bigodino

martasuicubi : Ma perché stasera ci sono così tante persone che parlano dei segni zodiacali di questo e quello? Avete rotto il caz… - overmonr0eville : Ho scoperto un'app di astrologia meravigliosa che si chiama 'the pattern' ma non ha a che fare con i segni zodiacal… - deanelaveau : ah io ho messo like al tweet perché mi ero gasato pensando si parlasse di segni zodiacali ?? -