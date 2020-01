Harry e Meghan, le decisioni definitive della regina Elisabetta: dal titolo ai fondi pubblici (Di sabato 18 gennaio 2020) La regina Elisabetta ha reso nota la sua decisione riguardo ad Harry e Meghan Markle: ecco la notizia che sta facendo il giro del mondo. Megxit, la regina Elisabetta risolve la questione: il comunicato ufficiale Una nota ufficiale di Buckingham Palace, resa nota poche ore fa, chiarisce in modo definitivo la situazione futura di Harry e Meghan. La prima cosa decisa dalla regina Elisabetta riguarda l’uso del titolo di Altezze Reali, a cui i Sussex dovranno rinunciare. Harry sarà sempre principe, titolo che gli spetta per diritto di nascita. La coppia manterrà, a partire dalla prossima primavera, il solo titolo di duca e duchessa di Sussex, e rinuncerà a rappresentare la Sovrana nel mondo, ruolo che spetta ai soli membri senior della Royal Family. Oltre a ciò, Harry perderà anche tutte le cariche militari: Captain General of Marines, Honorary Air Commandant Royal Air Force Honington ... Leggi la notizia su velvetgossip

