Andrea Iannone | caso doping | rischia 4 anni di sospensione

La dolce dedica d’amore di Andrea Iannone a Giulia De Lellis per il suo compleanno : Andrea Iannone e la dedica a Giulia De Lellis per il suo compleanno Andrea Iannone ha scritto una dolce dedica d’amore alla fidanzata Giulia De Lellis per il suo compleanno. L’influencer romana ha compiuto 24 anni il 15 gennaio e il pilota di MotoGp, dopo averle organizzato una festa a sorpresa a Milano, ha pubblicato una foto corredata da un messaggio su Instagram. “Come passa in fretta il tempo – scrive Andrea Iannone ...

Andrea Iannone ringrazia Giulia De Lellis : il commovente messaggio : Andrea Iannone, dopo aver preparato una splendida festa per il compleanno di Giulia De Lellis, ha deciso di ringraziare la sua compagna: ecco cos’ha detto il pilota Giulia De Lellis, Fonte: Instagram (screenshot – https://www.instagram.com/GiuliadeLellis103/?hl=it) La bellissima Giulia De Lellis, sempre al cento dei media e del gossip, ha compiuto 24 anni e per l’occasione il suo compagno Andrea Iannone le ha preparato una ...

Giulia De Lellis - la sorpresa di Andrea Iannone per il suo compleanno la lascia senza parole : Buon compleanno Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex gieffina, modella e influencer ha compiuto 24 anni. Un momento particolarmente felice per Giulietta e non solo sul fronte lavorativo. La carriera va a gonfie vele, tanto da aver superato i 4,4 milioni di follower, e anche la vita sentimentale va alla grande. Con Andrea Iannone, con cui fa coppia fissa da diversi mesi ormai, è al settimo cielo ed è stato proprio lui a ...

Giulia De Lellis gesto inaspettato | Andrea Iannone convoca la famiglia : Giulia De Lellis riceve un gesto inaspettato e un anello di fidanzamento? A quanto pare Andrea Iannone non ha badato a spese pur di rendere felice la compagna. Giulia De Lellis sembra aver trovato davvero l’amore della sua vita in Andrea Iannone, ma è bastato un gesto inaspettato che il motociclista ha deciso di convocare […] L'articolo Giulia De Lellis gesto inaspettato | Andrea Iannone convoca la famiglia proviene da ...

Andrea Iannone stupisce Giulia de Lellis con una festa di compleanno a sorpresa tutta in rosa (FOTO) : Sarà davvero l’uomo della sua vita Andrea Iannone? Bhè quando un ragazzo si impegna così tanto per organizzarti una festa a sorpresa è sicuramente un uomo da sposare! Ieri infatti il pilota di MotoGp, che non sta affrontando sicuramente il periodo più tranquillo della sua vita, dal punto di vista professionale, ha comunque voluto regalare una serata indimenticabile alla sua adorata Giulia De Lellis. L’influencer pensava di uscire a ...

Andrea Iannone - l’errore dell’avvocato : così il pilota rischia un processo più duro : Il legale che difende l’abruzzese anticipa la comunicazione ufficiale sui valori di Drostanolone riscontrati nelle urine del suo assistito: una mossa che rischia di compromettere ulteriormente la posizione del pilota davanti alla Corte Disciplinare Internazionale della FIM. La frettolosa rivelazione ricorda lo sbaglio di Valentino Rossi ai tempi dell accusa per evasione fiscale. Cosa accade ora? I tempi della sentenza.Continua a leggere

Giulia De Lellis e Andrea Iannone come una famiglia | Figlio in arrivo : Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno affrontando tutto insieme come fossero una famiglia. La coppia potrebbe anche mettere al mondo un bambino entro il 2020? Sono giorni difficili per Andrea Iannone che deve fare i conti con l’accusa di doping che gli è stata mossa nel 2019. Il pilota si è sottoposto a dei […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Iannone come una famiglia | Figlio in arrivo proviene da www.meteoweek.com.

MotoGP : contronalisi positive per Andrea Iannone - ma c’è materiale per la Difesa. “La moto è la mia vita” : La positività è confermata, ma ma i valori emersi dalle controanalisi del campione B sono molto bassi. Questa è la situazione di Andrea Iannone, è stato beccato positivo in un controllo antidoping effettuato al GP della Malesia dello scorso 3 Novembre. La notifica della positività al Drostanolone è stata poi notificata il 17 Dicembre. L’esito delle controanalisi, però permettono alla Difesa di poter avvalorare la dell’assunzione ...