71enne morto in casa | il fratello convivente lo trova dopo 3 mesi

In provincia di Padova, a Ospedaletto Euganeo, 71enne è morto in casa, colpito da un infarto. Il suo corpo è stato ritrovato venerdì sera dalle forze dell'ordine. L'autopsia ha poi rivelato che la data della morte era tre mesi precedente al suo ritrovamento. La vittima si chiamava Silvano Ambrosi. L'allarme dei servizi sociali di Padova L'allarme che ha fatto agire le forze dell'ordine è giunto dai servizi sociali. Infatti questi erano preoccupati per la mancanza di notizie del fratello della vittima, un 56enne affetto da problemi psicologici. Solo quando i Carabinieri, durante la ricerca, hanno ispezionato la casa è avvenuto il ritrovamento del corpo. Il nucleo investigativo e il reparto operativo dei carabinieri di Este sono giunte sul luogo. Le loro indagini hanno accertato l'assenza di effrazioni o segni di lotta con la vittima.

