Xiaomi Mi 10 arriverà l’11 febbraio secondo questo poster, con un look insolito (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un presunto poster relativo al lancio di Xiaomi Mi 10 conferma la data di lancio e il look davvero particolare del prossimo flagship del colosso cinese. L'articolo Xiaomi Mi 10 arriverà l’11 febbraio secondo questo poster, con un look insolito proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

