Un pasto completo, gustoso e gratificante: perché la pizza è il piatto più amato in tutto il mondo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tradizionale o gourmet che sia, la pizza è una delle specialità italiane più famose in tutto il mondo. "Si tratta di un piatto gustoso e nutriente: ma stiamo attenti a non esagerare. Concediamocela una volta a settimana". La dottoressa Tiziana Stallone, biologa e nutrizionista, spiega quali sono le caratteristiche nutrizionali della pizza. Leggi la notizia su fanpage

