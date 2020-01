The Surge 2: disponibile il DLC The Kraken (Di venerdì 17 gennaio 2020) Deck 13 ha da poco pubblicato il nuovo DLC per The Surge 2, chiamato The Kraken. Si tratta di un'espansione che va ad arricchire la storia del gioco, catapultando il giocatore sulla VBS Krakow.Inoltre il DLC introduce nuovi nemici, armi, armature ed un nuovo e pericoloso boss, se siete in possesso del season pass potrete metterci le mani già da ora. DLC a parte, è anche disponibile The Surge 2: Premium Edition che comprende il gioco base più tutti i contenuti extra pubblicati fino a questo momento, ovvero The Kraken, Future Shock Weapon Pack, JCPD Gear Pack, the URBN Gear Pack, Jericho's Legacy Gear Pack e Public Enemy Weapon Pack.Senza dubbio un buon pretesto per chi ancora non ha giocato il titolo.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Gamestormit : ? The Surge 2 - La Premium Edition e l'espansione Kraken sono ora disponibili ?? - Nerdream_it : #TheSurge2 - Arrivano il #DLC #Kraken e la ricchissima #PremiumEdition! Ecco tutte le info in merito! #nerdream ??… - myreviews_it : The Surge 2: L’espansione Kraken e la Premium Edition sono disponibili ora - -