Scoppia dopo 9 anni una delle coppie più belle di Hollywood. Ecco di chi si tratta (Di venerdì 17 gennaio 2020) È finita la storia che per ben 9 anni ha fatto sognare milioni di fans in tutto il mondo. Stiamo parlando di Vanessa Hudgens e Austin Butler. La ex star Disneyana, e l’attore di “C’era una volta a…Hollywood” erano una delle poche coppie più longeve del mondo dello spettacolo ma, purtroppo, la relazione tra i due è giunta ad una triste fine. La notizia è stata riportata dal Magazine Americano Us Weekly, secondo cui fonti molto vicine alla coppia avrebbero dichiarato quanto segue: Vanessa e Austin sono ufficialmente separati, e lei ha parlato a coloro che le sono vicini I due attori si erano conosciuti nel lontano 2005 quando la giovanissima Vanessa era ancora fidanzata con Zac Efron, allora compagno di vita e di lavoro. dopo un lungo periodo di amicizia e, trascorso un anno dalla fine della relazione tra Vanessa e la co-star Zac, nel 2011, erano ... Leggi la notizia su trendit

dailynews_24 : Uomini e Donne: scoppia la rabbia di Giovanna dopo il commento di Giulio - _SDeJong_ : RT @Basarab_: @Guaglia6 Speriamo tutto questo perché quando si porta a tali vette il moralismo ipocrita, il politicamente corretto, la reto… - Basarab_ : RT @Basarab_: @Guaglia6 Speriamo tutto questo perché quando si porta a tali vette il moralismo ipocrita, il politicamente corretto, la reto… -