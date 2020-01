Previsioni Meteo 22/27 gennaio: l’Anticiclone la spunta sull’instabilità. Qualche pioggia a fine periodo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Abbiamo già avuto modo in precedenti editoriali di rilevare che il peggioramento del tempo, oramai prossimo, e’ stato decisamente ridimensionato, espletandosi sostanzialmente per 2/3 giorni con maggiore vigore, poi perdendo progressivamente intensità e anche caratteristiche fredde. Insomma, quel che poteva sembrare inizialmente una svolta invernale più seria, viene confermata come una semplice rottura anticiclonica, nemmeno tanto fredda e, soprattutto, con poca continuità rispetto alle aspettative di Qualche giorno fa. Dopo la fase più enfatizzata con nubi e fenomeni più ricorrenti tra il weekend e lunedì 20, ma ancora piogge localmente anche martedì 21 essenzialmente circoscritte alle isole maggiori, le ultime simulazioni evidenziano un allontanamento eccessivo verso Ovest della depressione responsabile del maltempo e, di converso, una rimonta ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

