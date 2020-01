Nessuna pubblicità su Whatsapp, almeno per ora (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nessuna pubblicità su Whatsapp, è quanto avrebbe deciso per ora Facebook: la società di Zuckerberg fa marcia indietro eliminando il codice dall’app di messaggistica prodotto dal team dedicato.Dopo l’acquisto nel 2014 per 19 miliardi di dollari da parte di Facebook Inc., Zuckerberg aveva prima promesso che non avrebbe implementato pubblicità all’interno dell’app, poi le voci su questa caratteristica sono sfociate in primi test che evidentemente non hanno dato i risultati sperati.Il caro Mark troverà certamente un altro modo per far fruttare l’app più utilizzata del pianeta, del resto ha già introdotto Whatsapp Business da cui trae ricavi dalle aziende.Non tutti sanno Cos’è la privacy e perché è importanteNessuna pubblicità su Whatsapp, almeno per oraLe violazioni della privacy da parte di Facebook e delle società che ne fanno parte, sono diverse quelle ... Leggi la notizia su pantareinews

