NBA 2020, i risultati della notte (17 gennaio): Pelicans in volo sulle ali dei 49 di Ingram, bene anche Melli. I Bucks battono i Celtics (Di venerdì 17 gennaio 2020) Cinque partite in questa notte NBA, capace di trovare un grandissimo protagonista in Brandon Ingram, protagonista di una spettacolare sfida con Donovan Mitchell all’interno dell’incontro tra New Orleans Pelicans e Utah Jazz, finito al supplementare. Occhi puntati anche sul big match tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Dopo un supplementare, i Pelicans riescono a battere i Jazz per 138-132. Nicolò Melli gioca quasi 26 minuti, con 7 punti e 4 rimbalzi, ma i veri grandi uomini della partita sono da una parte Ingram, con 49 punti (nuovo record personale), e dall’altra Mitchell, con 46. In verità, New Orleans potrebbe vincere già alla fine dell’ultimo quarto, grazie a un bel jumper dalla media del numero 14, solo che Hayes commette fallo su Gobert, il quale fa 1/2 ai liberi, in cui poi l’uomo decisivo diventa Derrick Favors (21 e 11 rimbalzi); bene anche Lonzo ... Leggi la notizia su oasport

Gazzetta_it : Che feeling tra @juventusfc e @Nba: @J_Rich1 dei @sixers ha la maglia di @SamiKhedira. E Sami ringrazia...… - SkySportNBA : ? Il momento tanto atteso è arrivato ?? Siete pronti al debutto di #Zion? ?? Appuntamento in diretta su Sky #SkyNBA… - SkySportNBA : ? 9 ko nelle ultime 11 partite ?? Dopo la pesante sconfitta coi #76ers ?? È arrivato lo sfogo di #Irving #SkyNBA #NBA -