Milly Carlucci trionfa con Il Cantante Mascherato, ma i concorrenti rischiano (Di venerdì 17 gennaio 2020) È stato un vero successo quello del format Il Cantante Mascherato: merito anche della padrona di casa, Milly Carlucci, che con il suo sorriso e la sua esperienza riesce a convincere anche il pubblico più scettico coinvolgendolo in uno spettacolo misterioso e innovativo. La prima puntata dello show ha mostrato una Milly per nulla intimorita dal confronto con il GF Vip. Brillante e garbata, ha vinto la sfida con Alfonso Signorini registrando un altissimo numero di ascolti: ben il 20,85% di share, pari a 4.437.000 telespettatori, contro il 16,76% di share con 2.922.000 spettatori del Grande Fratello. Anche per la seconda puntata, la Carlucci ha davvero brillato a partire dal suo look: ha optato per la seconda volta per un outfit che richiama il gioco del quale è al timone. L’abbiamo infatti vista in splendida forma con un paio di pantaloni neri abbinati ad una giacca sui toni del blu ... Leggi la notizia su dilei

