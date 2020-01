Limetown cancellata insieme a Sorry for Your Loss: la tv di Facebook è già fallita? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Brutte notizie in arrivo dagli per i fan delle serie Facebook Watch: Limetown è stata cancellata insieme a Sorry for Your Loss. Fino a qualche settimana fa tutti parlavano di questa nuova piattaforma con la possibilità che potesse essere presto una concorrente di Netflix o Hulu ma così non sarà, almeno non per il momento. La tv di Facebook è già fallita? In parte possiamo dire di sì e la cancellazione di Limetwon e Sorry for Your Loss ne sono la diretta dimostrazione. Non è un segreto che il panorama televisivo non sia più quello di una volta per via dell'avvento dello streaming e delle varie piattaforme e offerte ma è vero anche che è difficile spuntarla quando l'offerta è così ampia e quello che si era rivelato un giocatore interessante di questa partita, sembra pronto a fare un passo indietro. Dopo aver debuttato in una serie di programmi originali nell'estate del 2017, Facebook ... Leggi la notizia su optimaitalia

Limetown cancellata Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Limetown cancellata