Khamenei attacca gli Stati Uniti: “Loro hanno fondato l’Isis” (Di venerdì 17 gennaio 2020) La guida suprema dell’Iran ha parlato anche dell’uccisione di Soleimani. “Dio ci sostiene, loro sono dei pagliacci”, ha detto Khamenei nel sermone. Attacco ben assestato dall’ayatollah Ali Khamenei nei confronti degli Stati Uniti. La guida suprema dell’Iran non ha usato mezzi termini per giudicare l’operato americano in campo militare. In particolare, all’ayatollah non è andato … L'articolo Khamenei attacca gli Stati Uniti: “Loro hanno fondato l’Isis” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

