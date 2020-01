Hollow Knight, Void Bastards e altri splendidi giochi nel nuovo Humble Bundle per sostenere l'Australia (Di venerdì 17 gennaio 2020) L'ultimo Bundle di Humble è grande e lo è anche per una grande causa. L'Humble Australia Fire Relief Bundle ha un costo di $ 25, il tutto destinato a tre organizzazioni benefiche che stanno aiutando con i devastanti incendi australiani. E per questo prezzo, otterrete ben 29 giochi, la maggior parte dei quali sono stati sviluppati in Australia.I 29 giochi includono Hollow Knight, Void Bastards e Armello, oltre a Duck Game, Hand of Fate 2 e altri 24 splendidi titoli. Tutti i vostri soldi saranno destinati alla RSPCA Australia, che entrerà nelle zone di fuoco e aiuterà gli animali feriti, alla WIRES, che è un servizio di educazione e salvataggio della fauna selvatica e al World Wildlife Fund. Potete scegliere quanta parte del vostro denaro viene destinata a ciascun ente di beneficenza o fare una divisione uniforme tra tutti.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Ecco il nuovo #HumbleBundle in sostegno dell'Australia. - Asgard_Hydra : Da Humble Store arriva il Bundle per aiutare l'Australia: c'è anche Hollow Knight - FullMetalGlicoz : @_UmbraWitch @FrishAvaccaduh Più tarda quelli, più ho tempo per recuperare Hollow Knight ?? -