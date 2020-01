Firenze: assunzioni nuove in comune. A febbraio il primo concorso (Di venerdì 17 gennaio 2020) Oltre al completamento degli ingressi previsti nel 2019, sono già in programma ulteriori 60 assunzioni per il 2020 e 101 per il 2021. «Ma sono numeri assolutamente sottostimati - precisa l'assessore Martini -. In questi giorni stiamo rivedendo il piano triennale di fabbisogno relativo al 2020-2021-2022 e possiamo già anticipare che le assunzioni saranno molte di più» Leggi la notizia su firenzepost

