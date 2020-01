Dura-Lande, il gioco di ruolo ecopunk e attivista (Di venerdì 17 gennaio 2020) (Immagine: Simone Peracchi) Potreste essere pirati che discendono dai turisti rimasti isolati a Venezia Durante la guerra globale. O combattenti vaticani bio-potenziati che parlano in neo-latino. O raver anarco-insurrezionalisti di quella che un tempo era Napoli. Potreste essere queste e molte altre cose se deciderete di giocare a Dura-Lande, il gioco di ruolo realizzato da Asterisco Edizioni che il 15 gennaio è sbarcato sulla piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso. Un progetto ambizioso e originale, sia per come rielabora diversi elementi della fantascienza distopica senza ricadere in certe sue banalizzazioni che vanno tanto di moda, sia per come integra riflessione politica e attivismo nei flussi di gioco e di narrazione. Il tutto con uno stile intriso di satira che oscilla fra il realismo e il weird, e che punta più all’immedesimazione e alla riflessione piuttosto che alla ... Leggi la notizia su wired

betapdb : Dura-Lande: il gioco di ruolo ecopunk di Asterisco Edizioni ti trasporta in un'Italia del futuro distopica e assurd… -