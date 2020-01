Cuneo fiscale: taglio sui redditi fino a 40mila euro (100 euro in più in busta paga) (Di venerdì 17 gennaio 2020) E' questa l'ipotesi illustrata dal governo al tavolo con i sindacati in corso a Palazzo Chigi. Dopo i 28 mila euro e fino ai 35 mila, la riduzione delle tasse calerebbe gradualmente fino ad arrivare a 80 euro al mese; oltre i 35 mila euro scenderebbe ancora fino ad azzerarsi Leggi la notizia su firenzepost

antoniomisiani : Con il taglio del cuneo fiscale aumenteremo le buste paga di 16 milioni di lavoratori. I fatti vincono sempre sulla… - RaiNews : A Palazzo Chigi l'incontro tra governo e sindacati sul taglio del cuneo fiscale - MediasetTgcom24 : Cuneo fiscale, il taglio porta benefici da 192 euro a 1.200 l'anno -