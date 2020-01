CorSport: Napoli-Fiorentina, Demme e Lobotka scalpitano. In attacco Callejon, Insigne e Milik (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sul Corriere dello Sport le ultime sulla formazione che Gattuso manderà in campo, domani, contro la Fiorentina. “Gran parte della formazione è già stata scelta, resiste qualche (minimo) dubbio che solo le prossime ore potranno sciogliere”. Non ci saranno Mertens, Koulibaly e Ghoulam, che forse rientreranno per la Juventus. Difficile anche che a breve possa recuperare Maksimovic. Meret, invece, ha lavorato in campo e ha continuato leterapie. E allora, ecco Ospina che si posiziona tra i pali. Davanti a lui Hysaj, Manolas, Di Lorenzo e Luperto. Sul difensore, appena rientrato dopo l’influenza, il quotidiano sportivo scrive: “Ecco, lui torna ma chissà dove, ha il dono della duttilità e potrebbe accomodarsi al centro ma pure a sinistra, volendo, ruolo che ha già ricoperto in passato e che Gattuso potrebbe restituirgli data la squalifica di Mario Rui e la prolungata assenza di Ghoulam”. Per ... Leggi la notizia su ilnapolista

