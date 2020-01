Carosello Carugate: orari, negozi, ristoranti e navetta (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Carosello si trova in una posizione strategica, subito all’uscita Carugate della tangenziale est di Milano e vicinissimo agli importanti punti vendita Le Roy Merlin e Ikea. Ospita spesso manifestazioni di vario genere: dagli spettacoli con i beniamini dei bambini agli street food con musica live, dalle feste a tema di Natale, Carnevale e Halloween alle notti bianche per i saldi. Carosello Carugate: i negozi Abbigliamento CK Jeans Coin Nespresso Conte of Florence Guess H & M Hollister Imperial Invidia Levi’ s OVS Sisley Superdry Store The North Face Timberland Tommy Hilfiger United Colors of Benetton Zara Abbigliamento Uomo Antony Morato Celio Gutteridge Libero Milano Abbigliamento Donna Desigual Liu Jo Jeans Mathis Motivi Nara Camicie Oltre Pimpkie Stradivarius Tally Weijl Abbigliamento Bambini iDo Original ... Leggi la notizia su notizie

