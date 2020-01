Calciomercato Inter, ci siamo: pronti i quattro colpi di gennaio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Calciomercato Inter, ci siamo: pronti i quattro colpi Marotta per regalare a Conte una rosa da scudetto quattro colpi per l’Inter. Marotta e Ausilio lavorano, Conte attende rinforzi. E, secondo La Gazzetta dello Sport, arriveranno. A partire naturalmente da Ashley Young, già nella giornata di oggi atteso a Milano: l’ex capitano del Manchester United si sottoporrà alle visite mediche di rito. Ma è quasi fatta anche per Olivier Giroud del Chelsea e, al contempo, la dirigenza nerazzurra ieri sera ha cenato con l’agente di Eriksen, a sua volta in uscita dal Tottenham. Il rifinitore danese ha già dato il proprio assenso all’operazione, vicina anche l’intesa tra i club. Riaperta, infine, la trattativa con la Roma per lo scambio Politano-Spinazzola, che potrebbe sbloccarsi inserendo tra le clausole l’obbligo di riscatto condizionato però alle presenze in ... Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : #Eriksen-@Inter avanti tutta! cena milanese tra #Marotta e l’agente, le immagini esclusive alle 23.15 su @SkySport… - FabrizioRomano : Su @SkySport a Calciomercato l’Originale la cena di Beppe Marotta con l’agente di Eriksen: l’Inter si avvicina al c… - DiMarzio : #Young @Inter a 1.5 più bonus a presenze @ManUtd: giocatore tra domani e sabato a Milano #calciomercato @SkySport -