YouTube continua a suggerire video (regolarmente monetizzati) che negano il climate change (Di giovedì 16 gennaio 2020) La disinformazione su YouTube continua, spesso a danno di chi cerca di fare una divulgazione di qualità. Parliamo in special modo dei video che promuovono la disinformazione sui cambiamenti climatici. Questo è quanto emerge dal nuovo report di Avaaz, «Why is YouTube Broadcasting climate Misinformation to Millions?». Nel nuovo rapporto della Community internazionale particolarmente interessata alla lotta contro le fake news in rete, non si usano mezzi termini. Secondo Julie Deruy, Senior Campaigner di Avaaz,«YouTube sta promuovendo la misinformazione sul clima a milioni di persone mentre il nostro Pianeta sta bruciando. Non è una questione di libertà di parola, ma della pubblicità gratuita che YouTube sta dando a video fattualmente scorretti». Avaaz aveva precedentemente pubblicato un documento sulla disinformazione in Brasile riguardo ai vaccini. Il fatto che gli algoritmi ... Leggi la notizia su open.online

