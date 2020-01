Siria, strage al mercato di Idlib: 21 civili massacrati, ci sono anche donne e bambini (Di giovedì 16 gennaio 2020) I corpi dilaniati dei venditori di un mercato a Idlib. Un ragazzino con la faccia completamente annerita. Lo sguardo incredulo, attraversato dalle lacrime, di un bambino nell'auto che lo trasporta in ospedale. sono le dolorose immagini dell’ennesimo massacro accaduto in Siria, dove la tregua non è durata neppure 4 giorni. Raid aerei russi e governativi hanno colpito diverse città della provincia nord-occidentale: 21 morti tra i civili, quasi un centinaio di feriti. Non si ferma l’esodo: 350mila in fuga dalle ostilità. Leggi la notizia su fanpage

