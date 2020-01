Santini ritrova il Molinara: “Squadra modello, ma ora i play-off col San Nicola” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiE’ ufficialmente sfida d’alta quota. Quella del “Parrella” tra Real San Nicola Manfredi e Molinara è gara che qualche settimana or sono era derby tra le deluse del girone. Ora, dopo aver innestato le marce alte, diventa sfida di cartello dell’ultima di andata del campionato di seconda categoria, girone C. Vincenzo Santini dopo la breve esperienza con lo Sporting Pietrelcina, ritrova il Molinara, lasciato a giugno dopo un’annata importante, terminata con la sconfitta nella finale play-off contro il Rione Libertà. L’attuale mancino del San Nicola, ha ritrovato stimoli proprio con mister Peluso e domani proverà a tirare uno sgambetto al suo vecchio mister Mino Forgione in una gara, per Santini, molto particolare. “Si è vero, per me è una gara particolare sia dal punto di vista personale visto che l’anno ... Leggi la notizia su anteprima24

