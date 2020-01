Riforme, Piero De Luca (Pd): “Toni Lega vergognosi, serve rispetto istituzioni” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto “La Consulta ha dichiarato inammissibile il referendum sulla legge elettorale sostenuto dalla Lega per abrogare le norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi e trasformare il sistema in un maggioritario puro. Invece di prendere atto e rispettare la decisione, la Lega preferisce attaccare la Consulta con toni assolutamente vergognosi ed inaccettabili. È ora di riportare il dibattito politico dentro binari di serietà, civiltà e rispetto delle istituzioni del Paese. Mettiamoci al lavoro in Parlamento per dare all’Italia una legge elettorale proporzionale in grado di assicurare stabilità e rappresentanza”. Lo ha dichiarato Piero De Luca, capogruppo dem in commissione Politiche europee alla Camera. L'articolo Riforme, Piero De Luca (Pd): “Toni Lega vergognosi, serve rispetto istituzioni” proviene da ... Leggi la notizia su anteprima24

