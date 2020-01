Pomeriggio 5, il biondo Matty stupisce la D’Urso (Di giovedì 16 gennaio 2020) Questo articolo Pomeriggio 5, il biondo Matty stupisce la D’Urso è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il biondo Matty ce l’ha finalmente fatta. Ed ecco che dopo YouTube la star del web è riuscito a conquistare anche Barbara D’Urso. 11 anni, nativo di Angri, il biondo Matty ha davvero conquistato tutti sul web. Il suo filosofeggiare e i suoi tormentoni stanno diventando sempre più noti e famosi. Il bimbo youtuber ha … Leggi la notizia su youmovies

trash_italiano : MUOIO! ?? Il Biondo Matty a #Pomeriggio5: Barbara d'Urso realizza il sogno dello youtuber del momento - harrysmybaae : RT @aR21ooo: RAGA MATTY IL BIONDO È RIUSCITO NEL SUO INTENTO IN QUESTA INTERVISTA A POMERIGGIO 5:NON È PASSATO COME IL PERSONAGGIO TRASH D… - valeriarulli_ : RT @aR21ooo: RAGA MATTY IL BIONDO È RIUSCITO NEL SUO INTENTO IN QUESTA INTERVISTA A POMERIGGIO 5:NON È PASSATO COME IL PERSONAGGIO TRASH D… -