Pellegrini bussa due volte, la Roma passa a Parma: nei quarti c’è la Juve (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ci sarà la Roma mercoledì prossimo allo Stadium per affrontare in gara secca la Juventus nei quarti di Coppa Italia. I giallorossi staccano il biglietto della qualificazione vincendo 2-0 a Parma. Mattatore: Lorenzo Pellegrini, che segna una doppietta nella ripresa dopo che già nel primo tempo i giallorossi, praticamente in formazione tipo (squalificato Dzeko, c’è Kalinic), avevano costretto il Parma sulla difensiva. Pellegrini apre al 49′ con un destro sul palo lontano dopo una combinazione con Kalinic. Il raddoppio al 76′ su rigore causato da un mani netto di Barillà (che neanche protesta) su cross di Florenzi. L’esecuzione di Pellegrini è perfetta. La Roma, che mette in partita (e bene) anche Kluivert, legittima il successo con un possesso palla prolungato che fa correre a vuoto il Parma, annullandone qualsiasi velleità offensiva anche quando entra ... Leggi la notizia su open.online

