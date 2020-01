Parte a Verona il primo progetto di raccolta e riciclo pannolini usati (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roma, 16 gen. – (Adnkronos) – Parte da Verona il primo programma di raccolta per il recupero e il riciclo totale dei pannolini usati che, da materiale di scarto inutilizzabile, diventano risorsa per il recupero di carta, plastica e materiale assorbente. Attraverso otto specifici cassonetti automatizzati per la raccolta differenziata di prodotti assorbenti (gli ‘smart bin’), sarà avviata per la prima volta in Italia un’attività di recupero appositamente dedicata a questa tipologia di prodotto. Tutto il materiale raccolto sarà confluito da Amia alla società Contarina a Lovadina di Spresiano in provincia di Treviso, dove è operante il primo impianto al mondo che consente il totale recupero dei materiali che compongono i pannolini usati. Gli ‘smart bin’, operativi dal 21 gennaio, saranno posizionati all’esterno di quattro asili nido comunali ... Leggi la notizia su ildenaro

