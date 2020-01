Modello Iva 2020: ecco bozza, istruzioni di invio e versamento imposte (Di giovedì 16 gennaio 2020) Come avviene all’inizio di ogni anno, l’Amministrazione Finanziaria inizia a pubblicare sul proprio sito internet i modelli per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta precedente. Vengono rese note inizialmente le bozze di modelli ed istruzioni che tengono conto delle novità legislative, e successivamente vengono pubblicati i provvedimenti relativi ai modelli definitivi. Quest’anno tra i primi modelli di dichiarazioni pubblicati in bozza, vi è il Modello e le istruzioni per la dichiarazione Iva 2020 relativa al periodo d’imposta 2019 pubblicati il 31 dicembre 2019. Tra le novità, si segnala quella del frontespizio, ovvero nel riquadro “Firma della dichiarazione” dove è stata introdotta la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”. Tale casella interessa i contribuenti che hanno applicato gli ISA e che, sulla base dei risultati premiali, sono esonerati ... Leggi la notizia su leggioggi

