Mattia: a Colle Fagiolara da oggi inizia nuova storia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Roma – “Da oggi la discarica di Colle Fagiolara a Colleferro e’ definitivamente chiusa. Dopo 26 lunghi anni e’ la fine di una battaglia vinta grazie al coraggio e alla perseveranza dei movimenti studenteschi e delle associazioni e di tanti nuovi sindaci che, anche quando non ci credeva nessuno, hanno deciso di cambiare rotta e ribaltare il tavolo.” “Una giornata storica per tutto il territorio, resa possibile anche grazie ad una classe politica che ha mantenuto la parola data, a partire dall’assessore regionale Massimiliano Valeriani. Trovarmi qui, oggi, sapendo di aver dato il mio contributo a scrivere una nuova pagina della storia di questo territorio mi fa venire i brividi. La nostra battaglia l’abbiamo combattuta, e l’abbiamo vinta, non per noi, ma per le nostre comunita’.” “Ora si apre una fase nuova, ... Leggi la notizia su romadailynews

