Linea Roma-Lido, treni cancellati e in ritardo: pendolari in rivolta per gli ennesimi disagi (Di giovedì 16 gennaio 2020) treni cancellati e in ritardo, pendolari ammassati sulle banchine e impossibilitati a raggiungere il posto di lavoro nei tempi stabiliti. Questo è quanto successo oggi sulla Linea Roma-Lido, dove tre treni sono stati cancellati e un altro con le porte guaste ha rallentato le partenze da ogni fermata.

