Lavori al mercato di via Piave, l’assessore Loffredo annuncia altri interventi (VIDEO) (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – Ci vorranno sei mesi per completare l’intervento di riqualificazione dell’area mercatale di via Piave, nella parte situata in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. L’avvio dei Lavori, avvenuto questa mattina alla presenza del presidente della regione Campania Vincenzo de Luca è stato occasione per l’assessore al commercio del Comune di Salerno, Dario Loffredo di parlare in modo più ampio anche degli altri progetti di riqualificazione che riguarderanno le aree mercatali della città. Previsti, infatti, ulteriori interventi anche nell’area di Pastena, in via de Crescenzo, mentre al momento è fermo al palo il progetto di finanza privato che avrebbe dovuto trasformare radicalmente la aria mercatale di via Robertelli a Torrione. L'articolo Lavori al mercato di via Piave, l’assessore Loffredo annuncia altri interventi (VIDEO) ... Leggi la notizia su anteprima24

