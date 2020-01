Il ragazzo delle sardine preso in giro da Salvini: «Sono un DSA e ne sono orgoglioso, questo è bullismo, lo querelo» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ha un nome il ragazzo che è stato preso in giro da Matteo Salvini a San Pietro in Casale, dove era stata organizzata una manifestazione delle sardine, per protestare contro il comizio del leader della Lega. Si chiama Sergio Echamanov, ha 21 anni e di professione fa il rappresentante porta a porta. Ha provato a intervenire nel bel mezzo della manifestazione, sviluppando anche concetti complessi, tra cui le motivazioni che hanno spinto le sardine della bassa bolognese a riunirsi il 15 gennaio in concomitanza con gli eventi elettorali del leader della Lega. LEGGI ANCHE > Matteo Salvini deride le sardine di San Pietro in Casale Salvini ridicolizza Sergio Echamanov, la sua reazione Tuttavia, Sergio ha avuto qualche incertezza, di quelle che capitano a chi non è abituato a parlare in pubblico. Matteo Salvini non gliele ha perdonate e, con un video montato ad arte, lo ha messo alla berlina ... Leggi la notizia su giornalettismo

